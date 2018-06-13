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"Не треба сваритися": Джамала прокоментувала скандал зі зрадою дружини засновника "Грибів"

STYLERЗірки        13.06.2018 - 16:31
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала розповіла про цікаву творчу деталь, пов'язану з Христиною Бардаш

Джамала порадила творчій парі не сваритися, а знімати і співати гарні пісні. Такою порадою українська співачка поділилася на своїй Іnstagram-сторінці.

Слід нагадати, що на початку червня український продюсер і екс-учасник групи "Гриби" Юрій Бардаш розговорився і публічно заявив про зраду своєї дружини – співачки Луна (Христина Бардаш). Стало відомо, що дружина Юрія зрадила йому з колишнім колегою і саундпродюсером Олександром Волощуком. У зв'язку з делікатною ситуацією виник цілий скандал між Юрієм, Христиною і Олександром. З усіх кутів "любовного трикутника" сипалися образи. І все ж Луна – Христина Бардаш – підвела підсумок конфлікту і повідомила, що не тримає зла на Юрія Бардаша.

Христина Бардаш

Христина Бардаш - Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Юра бардаш

Юра Бардаш - крайній праворуч (фото: instagram.com/grebzlife)

Сімейний скандал Бардашей нагадав Джамалі цікавий момент її співпраці з Луною.

Так, Джамала зазначила, що в далекому 2010-му році автором однієї з найбільш впізнаваних фотосесій співачки (де вона у синій чалмі широко посміхається) є як раз співачка Луна!

"До речі, а ви знали, що автор однієї з моїх перших фотосесій і відомої фотографії в чалмі в 2010, яка стала обкладинкою синглу "it's me Jamala", була Христина Бардаш. Загалом, до чого я все це. Не треба сваритися, краще знімайте і співати гарні пісні!! #язамирвовсеммире #smilethroughyourheartisaching", - написала Джамала, опублікувавши серію історичних фото.

Джамала

Джамала (скріншот поста instagram.com/jamalajaaa)

Джамала

Скріншот поста instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала поскаржилася на поверхове висвітлення з боку телебачення важливих моментів історії України, що призводить до негативних наслідків вже в сучасний час. Джамала впевнена, що подібні теми, як, наприклад, трагедія Бабиного Яру, Голодомор, депортація кримських татар, повинні подаватися так, щоб кожен відчував – це і його біль. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

До речі, 17 червня в Києві відбудеться Марш рівності - акція на підтримку прав ЛГБТ-спільноти в Україні (відео: STYLER.rbc.ua)

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