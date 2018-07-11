"Не особливо приємно дивитися": шанувальники розкритикували новий кліп Сєдокової (відео)

Фото: Анна Седокова (facebook.comSedokovaAnna)

За словами Седокой, це не просто кліп, а екранізація другої глави з її майбутньої книги

Відома українська співачка Анна Седокова, яка виступає в Росії, презентувала свій новий кліп на популяную пісню "Ні слова про нього". Відеоролик вона розмістила на своїй сторінці в Іnstagram.

За сюжетом кліпу головна героїня їде в нічний клуб після розставання з хлопцем, де її спокушають красуні у відвертих вбраннях, а одна навіть цілує.

Фото: instagram.com/annasedokova

За словами Седокої, "Ні слова про нього" - це не просто кліп, а екранізація другої глави з її майбутньої книги.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 10 Лип 2018 в 3:28 PDT

"Абсолютно нова і не схожа на інші. Першою главою став "На волі", міні-фільм про кохання. Героїня другої глави моєї книги мучиться від того, що всередині її з'їдає образа і біль за те, що вона не може бути щаслива. Чоловікові, якому вона готова віддати своє серце, вона не цікава. Але героїня все-таки знаходить спосіб сховатися від почуттів і перестати з ними боротися – відправляється в дуже незвичайне місце, куди чоловікам вхід заборонено.

Тут у її житті настає переломний момент – вона раптово отримує щасливий квиток у зовсім іншу реальність, де тільки безтурботність і легкість, а минуле в минулому.

Вона топить свою любов в легкій танцювальній музиці, а жінки, з якими вона долає свої труднощі, надають їй неймовірну підтримку. Ця історія закінчується хеппі-ендом, але вона, я впевнена, викличе неоднозначну реакцію у багатьох", - написала Анна.

Варто відзначити, що не всім фанам співачки сподобалася така неоднозначна задумка кліпу.

"Я просто в шоці від вас, люди. Ми з донькою (5років) весь час слухаємо цю пісню, в машині, вдома, і якщо вона побачить цей кліп(а вона коли-небудь його побачить, то як пояснити дівчинці чому тітки так цілуються? Очікувала кращого", "Мені завжди подобалася Ганна, але цей кліп розчарував ставлення до неї. Не особливо приємно дивитися на пристрасть одностатевої любові", - пишуть шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"Відписуюся", "Шкода жити без мізків", - критикують кліп фани.

Але все ж деяким юзерам сподобалося відео.

"Улюблена пісня", "Кайфую, без зупинки співаю цю пісню вже три дні. Аня, ти моя богиня.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Седокова зробила скандальну заяву на російському ТБ.

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