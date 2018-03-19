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"Не терпить фальші": онука Ліни Костенко розповіла цікаві деталі з життя своєї бабусі

STYLERЗірки        19.03.2018 - 20:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Також онука поетеси згадала окремі епізоди зі свого дитинства, пов’язані з бабусею

Онука Ліни Костенко Ярослава Франческа Барб’єрі, 26-річна випускниця Оксфорда, майбутня докторантка одного з найкращих британських університетів розповіла цікаві подробиці життя своєї бабусі. Про це Ярослава повідомила в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

Ярослава не називає Ліну Костенко бабусею, а використовує іншу назву – "старша мама".

За словами онуки, Ліна Василівна – гранично вимоглива до себе, але дуже чутлива на реакції людей, яким довіряє.

"Ми – різні покоління і маємо різний досвід, але справді є відчуття тріо. Ми якісь взаємодоповнювані і, в той же час, завжди поважаємо межі свободи одна одної. Це – справді дорогоцінні речі. Одну хіба пораду я собі дозволяю дати мамі Ліні: «Стався благородно до себе». Це трохи наш код, і він означає: така незламна відданість роботі також вимагає хоч трошки дозволити собі dolce vita (солодкого життя). Але на побажаннях справа й зупиняється", - говорить Ярослава.

Також онука поетеси згадала окремі епізоди зі свого дитинства, пов’язані з бабусею.

"Мама Ліна завжди мені малою давала робити все, що мені могло заманутися, тож помагала їй і пиріжки пекти. Для мами Ліни це – окреме священнодійство, дорослим не дозволяла дверима гуркнути. А я розсіювала борошно по всій кухні – і нічого", - ділиться спогадами дівчина.

Фото: Ліна Костенко та її онука Ярослава (фото з сімейного архіву/radiosvoboda.org)

Ярослава також розповіла про характер Ліни Костенко.

"Мама Ліна усамітнена по-письменницьки. Вона просто не терпить фальші, галасу, пози, риторики. Вона є дуже автентичною у всіх своїх виявах людиною. Природною і дуже правдивою. І також багато в чому парадоксальною", - говорить внучка.

Дівчина розповіла, що Ліна Василівна і досі багато працює- зараз вона завершує кілька нових книжок.

"Ліна Костенко – і жінка, і письменник без віку. Всього було в минулі роки: перехворіла, нелегкі були випробування. Але витримала все з такою рішучістю і внутрішньою силою, що лікарі кажуть: це Ви нас вилікували. Лікарі стали друзями, тиск у мами Ліни, як у мене. І ось це благословенне почуття творчості і любові до справжнього, мабуть, це і є та її молодість, і та її – 88 – безконечність", - підсумовує Ярослава Франческа Барб’єрі.

Нагадаємо, що Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші, які ведуть "шляхетними шляхами" усіх українців.

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Теги: Лина Костенко
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