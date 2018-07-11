"Не важливо, де": колишній тренер Усика прокоментував бій українця в Росії

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Алі Башир дав прогноз на поєдинок з Гассієвим

Колишній тренер українського боксера, чемпіона світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі Олександра Усика Джеймс Алі Башир дав прогноз на результат бою українця з росіянином Муратом Гассієвим. Про це повідомляє Tribuna.com.

Він також прокоментував той факт, що поєдинок Усика з Гассієвим відбудеться в столиці Росії.

"Абсолютно не важливо, де боксувати: в Москві або на Місяці", - вважає Алі Башир.

"Після гонгу в рингу залишаться тільки Усик, Гассієв і рефері. Я вважаю Олександра фаворитом цього бою", - підкреслив він.

"Навички Усика і його здібності дозволяють стверджувати, що він дуже міцний боєць. У нього не буде проблем перемогти, і він буде головним претендентом на перемогу в цьому бою", - додав колишній тренер українського чемпіона.

"З моєї точки зору, весь світ буде дивитися цей бій. Всі будуть дивитися на ринг, незалежно від того, що скаже Росія", – додав Алі Башир.

Скріншот поста (instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, 21 липня в Москві відбудеться фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО).

До речі, Притула висловився про бій Усика в Росії.

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