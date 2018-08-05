"Неймовірна":Руслана Лижичко похвалилася підтягнутим, сексуальним тілом

Фото: Руслана (facebook.com/ruslana.official)

Співачка опбликовала літні знімки в бікіні біля басейну

Відома українська співачка Руслана Лижичко продемонструвала шанувальникам в соціальній мережі красиве тіло і чудову фізичну форму. Варто відзначити, що зірці вже 45 років. Знімки, на яких виконавиця знята в бікіні були опубліковані в її Instagram.

Серію фото зіркова співачка підписала так: "Не пропустіть літо! Воно прекрасно".

Фото: Руслана в бікіні (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Руслана знялася біля басейну. На знімках з літньої фотосесії вона позує в модному купальнику з орнаментами синіх відтінків. В цілому цибулю у співачки вийшов дуже гармонійним. Образ з бікіні вдало доповнили сонцезахисні окуляри-авіатори і трендова солом'яний капелюшок.

Варто відзначити, що у Руслани ідеальний спортивний прес і стрункі ніжки.

В коментарях фани подякували їй за прекрасні фото, а також неодноразово писали, що вона надихає їх, а також пожартували, що співачка "здається розкрила секрет вічної молодості". Дійсно Руслана зуміла здивувати красою, якою не можуть похвалитися багато її ровесників і навіть дівчата молодші.

Скріншот коментарів до фото Руслани (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

До речі, в инстаграме став дуже популярним флешмоб зі знімками падіння селебріті. Також DZIDZIO опублікував в соцмережі відео про те, як він здійснив свою мечуту, а Ольга Сумська підкорила соцмережу своїм новим іміджем.

Рекомендуємо до перегляду: