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"Неймовірна": Тіна Кароль вразила шанувальників новим танцем на шпильках

STYLERЗірки        11.06.2018 - 17:15
Фото: Тіна Кароль (facebook.com/tina.karol)
Фото: Тіна Кароль (facebook.com/tina.karol)

Співачка показала спокусливі па

Популярна українська співачка вразила своїх фанатів інтригуючим відео і танцями на шпильках. Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала ролик, в якому вона займається хореографією в облягаючому боді і в туфлях на шпильці. Шанувальники відзначили граціозність співачки і прекрасну розтяжку. Подробиць про те, до чого так готується співачка, вона не повідомила.

 

"Пам'ятаю той день, коли ви давали концерт в Дніпрі на біс. Ось ми з мамою під'їжджаємо до театру Опери та балету", переповнювали мене одночасно і любов, і радість, і в ту ж секунду страх. Пам'ятаю ту мить, коли дарувала вам квіти. Минуло вже два місяці, а все ті ж емоції. Чекаю з нетерпінням знову зустрічі з вами 8 вересня на День міста", - написала користувач Віка Мороз.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

"Постійне вдосконалення, потяг до нового, кращого - так можна побачити, що людина відчуває справжню любов до своєї справи. Дуже важливо усвідомлювати, що людина, яка тебе надихає, постійно рухається вперед, а не їздить однієї заїждженої програмою, одними піснями і танцями, не живе заїждженої життям. І ти рухаєшся вперед за ним. І я, дивлячись на тебе, Тіна, рухаюся вперед. Спасибі", - написала користувач Розчиняюсь.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

"Чудова!", "Красуня", "Яка розумниця! Універсальна жінка", - підтримали танці співачки та інші користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

До речі, Тіна Кароль приміряла сукню-кольчугу від модного бренду.

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Теги: співачка, відео, Тіна Кароль
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