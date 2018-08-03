Нова точка відліку в творчості: група The Maunt представила новий кліп

Скриншоти кліпу (youtube.com/TheMAUNT Official)

Альтернативна група випустила кліп на одну з найбільш популярних треків

Українська модерн-рок-група The Mount випустила у четвер, 2 серпня, новий кліп на пісню "Дим". Відповідний ролик опубліковано на їх YouTube-каналі.

Навесні 2018 року музиканти представили свій третій міні-альбом "ESCAPE". Радіошоу Stereobaza/StereoUkraine Ігоря Панасенко присвятило тоді спеціальний випуск для релізу альбому. Оглядачі та критики порівняли альбом із записами Nine Inch Nails, Spoon, Placebo та інших.

Режисером кліпу стала Chereshnya, відома по роботі з брендом Przhonskaya. Раніше вона вже з групою створювала соціальне lyric video на пісню "Brand New World".

"Вихід кліпу на пісню "Дим" став новою точкою відліку у творчості групи. Таким же важливим для нас етапом, як і сам альбом ESCAPE. Кліп вийшов таким, яким і замислювався. Це не просто красива, вивірена картинка. Відео розширює світ пісні, надає йому нові смисли. З Женею (прим. – Chereshnya) ми співпрацюємо давно в рамках різних творчих проектів. На мою думку – це найсильніша і багатогранна її робота. Я радий, що вона втілюється саме в нашій пісні", - розповів лідер групи Alex Forst.

Відео: кліп на пісню "Дим" (youtube.com/TheMAUNT Official)

Також він додав: "Наше тіло – біоробот; машина, в якій живе душа. Втративши контроль над тілом, потрапляючи в темний, невідомий простір, душа шукає опору і відповіді на важливі для неї питання. Вона прагне до істини, і, зрештою, до самої себе або до світла всередині – символ єднання з космосом. Адже всі ми і є космос. Нам недоступне розуміння рушійних сил і сутності життя, але, опинившись в їх владі, ми виходимо за межі повсякденного, розриваємо замкнуте коло, циклічність перероджень і смерті".

Зазначимо, що міні-альбом "Escape" вийшов 12 березня 2018 року. До нього увійшли пісні "Дім", "Сни", а також три треки англійською мовою.

До речі, група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me".

Нагадаємо, відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши меня", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не убивай".

А популярна українська група "Антитіла" представила новий кліп на пісню "Лови момент", яка увійде в альбом "Hello". У ній взяли участь сім'ї учасників групи, у тому числі і дружина лідера "Антитіл" Тараса Тополі, українська співачка Alyosha.

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