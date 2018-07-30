"О тебе кричали небеса": психолог розкрила секрет популярності Олега Винника

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Експерт пояснила, чому Олег Винник - це ідеальний чоловік для багатьох українських жінок

Популярність українського співака Олега Винника, який нещодавно відверто розповів, як ставиться до свого віку і "уколів краси", викликана змістом його творчості. Про це розповіла психолог Юлія Гундертайло у коментарі журналу "Країна".

За словами психолога, те, про що співає секс-символ нашої естради, хоче почути кожна українка від свого чоловіка.

"Таке відчуття, що Олег опитував цільову аудиторію. Змістово це відповідає поширеним у нашому соціально-культурному середовищі настановам про романтичну любов. Це те, що завжди добре продавалося. Цим ходом користуються автори жіночих романів і сценаристи мильних опер", - зазначила Юлія.

Експерт підкреслила, що для слухачок Винник - це ідеальний чоловік.

"Винник для нашої культури нестандартний. На будь-якій зустрічі однокласників 20 років потому можна помітити, що більша частина жінок намагаються тримати себе у формі, гарно вдягатися. А стрункі, гарно вдягнені, доглянуті чоловіки за 40 - велика рідкість у наших краях. Винник - західноєвропейський тип мужчини. Там із дитинства прищеплюють культ догляду за тілом. В українських же чоловіків з дитинства насаджена інша ідея - про нього має дбати жінка", - сказала Гундертайло.

Відео: РБК-Україна

"І от потенційна слухачка у віці 40 і більше років дивиться на свого чоловіка, який лежить на канапі, і на Виннника, який гоцає по сцені, як жеребець. І біжить купувати квиток на концерт", - додала вона.

Психолог також зазначила, що у своїх піснях Винник підкреслює значимість жінки.

"Смету все камни на пути, не дам упасть", "О тебе кричали небеса. По тебе сошла с ума гроза". Тобто все те, що звичайний чоловік нашої культури у віці за 40 точно не скаже. Він не бачить у цьому ні потреби, ні сенсу. Загальна культура вимагає від жінки багато зусиль для фізичної доглянутості. А Винник майже прямим текстом говорить, що ти - класна, незалежно від того, якого рівня гладкості твої п'яти", - резюмувала Юлія Гундертайло.

Нагадаємо, що в липні Винник зустрівся з прикутою до коляски зіркою Прикарпаття. Співак був вражений силою духу дівчини і сказав, що саме такі люди надихають багатьох людей на благодійність.

Раніше Styler писав про те, що Олег Винник зізнався у коханні Україні у новій пісні. Офіційна прем'єра треку "Вишиванка" в мережі очікується 24 серпня.