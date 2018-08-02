"Дуже поганий": Ахеджакова припустила, що буде з Сенцовим

Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)

Актриса нагадала, що стан політв'язня поганий

Знаменита російська актриса Лія Ахеджакова припустила, що може статися з політув'язненим українським режисером Олегом Сенцовим. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Собеседник".

У актриси запитали, як вона вважає, "що буде з Сенцовим в найближчому майбутньому?".

"Боюся, нічого хорошого. Поки в Донбасі стріляють, поки гинуть люди, нічого хорошого не буде. Сенцов дуже поганий", - відповіла вона.

Ахеджакова зазначила, що в разі, якщо Росія погодиться звільнити Сенцова, може бути вже пізно.

"Тепер, якщо й захочуть обміняти його, вже стрьомно. Можуть припізнилися. Він гине не за себе – за своїх, за Україну", - додала актриса.

Раніше Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова.

Російська артистка театру і кіно Лія Ахеджакова звернулася до росіян з проханням не залишатися байдужими до проблеми українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується владою в РФ. Актриса обурилася тим, що в РФ проходить чемпіонат світу з футболу в той час, як Сенцов голодує вже другий місяць.

Нагадаємо, що 6 липня у Москві відбувся концерт за участю російських зірок підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. В акції брали участь такі артисти, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович.

Олег Сенцов. Один у полі воїн