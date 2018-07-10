До Одеси приїде знаменитий голлівудський актор на кінофестиваль

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль (facebook.com/odessaiff)

В Україну їде старший брат Джулії Робертс

В Одесу на міжнародний кінофестиваль приїде старший брат Джулії Робертс, відомий американський актор кіно і телебачення Ерік Робертс. Про це повідомляє сайт Odessa Internetional Film Festival.

62-річний актор стане спеціальним гостем дев'ятого Одеського кінофестивалю. Захід проходить з 13 по 21 липня.

Гості фестивалю зможуть побачити Робертса і побувати на його творчій зустрічі

Фото: Ерік Робертс (facebook.com/theericroberts)

Голлівудська зірка зіграв у більш, ніж 400 кінострічках і майже в сотні вистав на Бродвеї. Інтерес до кіно прокинувся в Еріка приблизно у віці 11 років, коли він подивився фільм «До побачення, містер Чіпс». Постійно виходячи на сцену, граючи складні, драматичні ролі, Ерік дорослішав набагато швидше однокласників, тому спільної мови з однолітками він так і не знайшов. Будучи підлітком, він став дружити з більш старшими хлопцями, які долучили його до наркотиків, без яких у ті роки не обходилася ні одна тусовка. До того ж, в сім'ї не вщухали чвари і скандали. Його батьки весь час сварилися і, коли Еріку виповнилося чотирнадцять років, вони розлучилися.

До речі, актор вважає, що саме завдяки йому, його сестра Джулія пробилася на великий екран.

Акторську освіту він отримав в королівській академії драматичного мистецтва в Лондоні і в Американській академії в Нью-Йорку. Ерік був номінований на "Оскар" і "Золотий глобус".

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