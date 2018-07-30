Оксана Гутцайт пробіжала марафон із перешкодами

Оксана Гутцайт (фото: прес-служба)

Ведуча "Фактів" на ICTV Оксана Гутцайт приєдналася до участі у найбільшому забігу з перешкодами Південно-Східної Європи Legion Run 2018

Відома українська телеведуча Оксана Гутцайт - активна спортсменка, яка живе за принципом "ні дня без спорту". Вона і її колеги по каналу взяли участь у легендарному Legion Run.

"Неймовірна подія, до якої я мала честь бути причетна! Це випробування міцності, сили духу та вміння працювати в команді! Обожнюю такі речі! Ставити собі виклик і доводити справу до перемоги!" – прокоментувала ведуча "Фактів" Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт зазначає, що участь у таких заходах скріплює корпоративний дух і вчить працювати в групі.

Нагадаємо, що в команду ICTV увійшли ведучі "Факти.Спорт" Андрій Ковальський і В'ячеслав Цимбалюк, журналісти, режисери монтажу, дизайнери, інженери і редактора. Тренував зіркову команду персональний тренер Олександр Козачок.

Legion Run відбувся 28 липня у Києві у парку Дружби народів.

Legion Run - це п'ятикілометровий забіг з перешкодами, який проводиться в різних країнах по всьому світу. Legion Run - це чудова можливість випробувати фізичні і психологічні межі, і поділитися епічними моментами з друзями, колегами та родиною. Це не гонка і це не боротьба проти інших. Це чудові веселощі для дорослих!

Нагадаємо, в мережі було опубліковано відео про дівчину з протезом правої ноги, яка тренує українців.

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