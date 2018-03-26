"Вони стануть ніким": відомий музикант розповів, чому на Донбасі воюють росіяни

За його словами, вони вважають, що недаремно живуть

Росіяни пішли воювати на Донбас заради утвердження власної значущості. Таку думку в інтерв'ю "Медузі" висловив співак з РФ Дельфін (Андрій Лисіков).

"Це такий феномен — утвердження власної значущості за рахунок володіння зброєю. Люди вважають, що якщо вони здадуть зброю, вони стануть ніким. І тому вони будуть продовжувати розтягувати це задоволення: коли я при справі, в окопі, стріляю — ніби як не даремно живу. Знайти адекватну заміну цього дуже складно; стріляти — найпростіший вибір", - сказав він.

Артист зазначив, що російське держава цілеспрямовано готує населення до війни.

"Якщо держава так ставить акценти, що той, хто воює, — герой, а, умовно кажучи, поети чи там хірурги — не такі герої... Це ж все можна регулювати, вибудовувати, зміщувати акценти. Я взагалі сьогодні подумав, що армія як така повинна бути відокремлена від держави — як церква. Щоб світське життя не було пов'язане з цим ніяк. Тому що зараз по місту розвішані рекламні білборди "Юнармії" із зображенням дітей, а по телевізору пропонують вибрати назву цікавіше для наших нових ядерних ракет. Майже щодня лунають новини про те, які ми круті вояки і всіх перемогли. І все в такому дусі. Нас, очевидно, готують до війни", - додав Дельфін.

До речі, політолог вказав на фатальні помилки Кремля.

За його словами, авторитет і легітимність путінського режиму здебільшого засновані на конфронтації з Заходом.

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