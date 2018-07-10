Відпочинок в Туреччині: Джамала дала слушну пораду мамам немовлят (фото)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка показала маленького сина на відпочинку в Туреччині

Відома українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення 2016 Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим і маленьким сином Емір-Рахманом відправилися відпочивати в Туреччину. Співачка з чоловіком і дитиною приїхала в гості до своєї старшої сестри Евеліни. Зірка дала слушну пораду мамам немовлят і поділилася зворушливим фото свого малюка. Відповідний знімок опублікований на сторінці виконавиці у соцмережі Instagram.

"А хочете від мене пораду для немовлят на морі? Всі мами знають, що пряме попадання сонячних променів протипоказано малюкам. І навіть в тіні при такому спекотному липневому сонці необхідний захист", - зазначила Джамала.

Фото: Емір-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, в квітні 2017 року Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Співачка народила свого первістка 27 березня 2018 року. Дитину назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.

27 червня синові Джамали виповнилося три місяці.

До речі, Джамала заінтригувала кадрами із відпочинку.

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