"Павич в одноденному костюмі": Винник розповів про своєму стилі

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист поділився своїми уподобаннями в одязі

Популярний український співак Олег Винник, який нещодавно відсвяткував своє 45-річчя, розповів, як підбирає собі одяг. Секретами стилю артист поділився у спецвипуску програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"

Винник розповів, що основну частину його гардероба становлять костюми. Головний критерій вибору – зручність.

"Я люблю, щоб костюми були практичними. Щоб в них можна було працювати, а не вийти на сцену, як павич в одноденному костюмі за 10 тисяч євро (сміється), і десь його угробити на наступний день", - поділився кумир українців.

Проте складно не помітити особливу любов Винника до елементів рокерського одягу, наприклад, до байкерських черевиків.

"У другому акті концертів все більш рокенрольне. У мене є стиляжні футболки в стразах, яскраві. Але це більше пов'язано з рок-н-ролом, а не з пафосом", – зазначив артист.

Нагадаємо, співак Олег Винник зізнався, чому не говорить про особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людини на сцені, зрозуміти, що він намагається донести", - зазначив Винник.

Раніше психолог розкрила секрет популярності Олега Винника.

За словами психолога, те, про що співає секс-символ нашої естради, хоче почути кожна українка від свого чоловіка.

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