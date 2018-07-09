"Прощай "Гра престолів": зірка серіалу повідомила сумну новину для фанатів саги

Мейсі Вільямс опублікувала повідомлення в соціальній мережі

Популярна актриса Мейсі Вільямс, яка відома по ролі Арії Старк в мега популярному фантастичному серіалі "Гра престолів", повідомила шанувальникам про завершення зйомок фінального сезону. Повідомлення з сумною для фанатів серіалу новиною Мейсі опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Селебріті опублікувала знімок своїх ніг в кросівках, заляпаних штучною кров'ю зі знімального майданчика, і написала: "Прощай, Белфаст. Прощай, Арія. Прощай, Гра престолів. Яка радість була у мене. Ось до чого прийшли мої пригоди".

Також фото було позначено інтригуючими хэштегами "остання жінка, яка вистояла" і "буду спати наступні чотири роки".

Фото (instagram.com/maisie_williams)

Публікація зірвала шквал емоцій від шанувальників серіалу і від своїх фанатів. Вони навперебій залишали в коментарях повідомлення з визнанням того, що з нетерпінням чекають 8 фінальний сезон серіалу і не можуть повірити в кінець історії. Проте, були і ті хто обурювалися, що вона "проспойлерила" серіал або писали, що взагалі не зрозуміли, що актриса хотіла сказати цим знімком.

Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)



Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

До речі, інша зірка серіалу набила собі тату і "заспойлерила" серіал, а Микола Костер-Вальдау натякнув, що його герой в останньому сезоні загадково покине серіал.

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