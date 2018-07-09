Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Прощай "Гра престолів": зірка серіалу повідомила сумну новину для фанатів саги

STYLERЗірки        09.07.2018 - 05:48
"Гра престолів" (Фото: HBO)
"Гра престолів" (Фото: HBO)

Мейсі Вільямс опублікувала повідомлення в соціальній мережі

Популярна актриса Мейсі Вільямс, яка відома по ролі Арії Старк в мега популярному фантастичному серіалі "Гра престолів", повідомила шанувальникам про завершення зйомок фінального сезону. Повідомлення з сумною для фанатів серіалу новиною Мейсі опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Селебріті опублікувала знімок своїх ніг в кросівках, заляпаних штучною кров'ю зі знімального майданчика, і написала: "Прощай, Белфаст. Прощай, Арія. Прощай, Гра престолів. Яка радість була у мене. Ось до чого прийшли мої пригоди".

Також фото було позначено інтригуючими хэштегами "остання жінка, яка вистояла" і "буду спати наступні чотири роки".

Фото (instagram.com/maisie_williams)

Публікація зірвала шквал емоцій від шанувальників серіалу і від своїх фанатів. Вони навперебій залишали в коментарях повідомлення з визнанням того, що з нетерпінням чекають 8 фінальний сезон серіалу і не можуть повірити в кінець історії. Проте, були і ті хто обурювалися, що вона "проспойлерила" серіал або писали, що взагалі не зрозуміли, що актриса хотіла сказати цим знімком.

Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)


Фото: Мейсі Вільямс (instagram.com/maisie_williams)

До речі, інша зірка серіалу набила собі тату і "заспойлерила" серіал, а Микола Костер-Вальдау натякнув, що його герой в останньому сезоні загадково покине серіал.

Рекомендуємо до перегляду:

Реальні чиновники, лікарі і бізнесмени: канал "Україна" знімає новий серіал (фото) На телеканалі ICTV відбудеться прем'єра телеверсії "Правила бою"
Теги: Игра престолов, сериалы
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся