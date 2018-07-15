Заради чоловіка: Меган Маркл відмовилася від комфорту

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Відомий фотограф пояснив причину незвичайного взуття Меган Маркл

Дружина принца Гаррі Меган Маркл змушена вибирати взуття на високому каблуці. Про це повідомляє DailyMail.

Основною причиною того, що на всіх світських заходах Меган Маркл з'являється на дуже високих підборах стала різниця у рості герцогів Сассекских.

У Меган Маркл зріст становить 170 сантиметрів, а у принца Гаррі – 186 сантиметрів. І для того, щоб мінімізувати цю різницю на фотографіях, які роблять на світських заходах, Меган змушена надягати туфлі на шпильках.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Як пояснив фотограф, який спеціалізується по знаменитостям Гленн Граттон, велика різниця у зрості між подружжям створює дисбаланс на фотографіях.

"Пари з великою різницею в зрості виглядають незбалансованими на фотографіях. Найчастіше невисокий чоловік, який стоїть поряд з високим, на знімках виходить ще нижче, ніж вона є насправді. І здається, що вона дивиться знизу вгору на свого партнера", - пояснив фотограф.

Крім того, герцогині Сассекской доводиться ретельно підбирати вбрання, які б візуально подовжували її фігуру.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Можливо, Меган Маркл змогла б носити туфлі на танкетці, але на жаль, королева Єлизавета II терпіти не може таке взуття. Всі жінки в королівській родині це знають і намагаються її не носити в присутності королеви.

Подібна ситуація з ростом і в сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Зріст Кейт становить 175 сантиметрів, а у принца Вільяма – 191 сантиметр. Тому Кейт Міддлтон також змушена ходити на високих підборах заради свого чоловіка.

До речі, Меган Маркл і принц Гаррі здійснили першу офіційну поїздку як подружжя.

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