"Розписався на спинах фанаток і привітав Сенцова": в Одесу прибув відомий голлівудський актор

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль (facebook.com/odessaiff)

Ерік Робертс зізнався, що ніколи не дивився українські фільми

Сьогодні в Одесі стартував міжнародний кінофестиваль. Відкриття кінофесту на березі Чорного моря вже стартувало. На захід прибули численні гості. У їх числі був і почесний гість – відомий голлівудський актор і брат Джулії Робертс - Ерік Робертс, повідомляє "ТСН".

VIP-гість фестивалю одразу ж вирішив звернутися до засудженого в Росії політв'язня Олега Сенцова – Робертс душевно привітав його з сорокадвуріччам: "З днем народження, ви геній і спасибі за все".

Зірка Голлівуду зізнався, що абсолютно не знайомий з українським кінематографом. "Ви знаєте, я в цьому повний нуль – так", - поділився Ерік.

Фото: Ерік Робертс (facebook.com/theericroberts)

Відразу після відвертого визнання брат Джулії Робертс хвацько розписався на спинах декількох фанаток і поїхав, щоб їсти і відсипатися перед відкриттям урочистого заходу.

Фестиваль триватиме весь наступний тиждень. Всі заплановані заходи будуть проведені відразу на восьми майданчиках. З 13 по 21 липня у кінотеатрах Одеси глядачам покажуть 110 фільмів.

Вперше в Україні на Одеському кінофестивалі можна буде познайомитися з вітчизняним фільмом Сергія Лозниці "Донбас". Ця стрічка вже отримала премію в Каннах за кращу режисуру. Серед іноземних стрічок організатори особливо виділяють до перегляду такі роботи як: "Людський потік" китайця Ай Вейвея і "Всі знають" з Пенелопою Круз і Хав'єром Бардемом. А ще новий фільм скандального режисера Гаспара Ное "Екстаз".

Феєричне кіносвято за традицією почалося з червоної доріжки біля Оперного театру.

Нагадаємо, російський призер Міжнародного кінофестивалю Єлизавета Стішова віддасть грошову нагороду рідним Сенцова і Серебренникова.

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