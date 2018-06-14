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Російський музикант отримав нагороду за війну в Сирії (фото)

STYLERЗірки        14.06.2018 - 13:52
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він побував у Сирії влітку 2017 року

Сергій Бобунец, лідер російської рок-групи "Смислові Галюцинації" нагороджений Міноборони РФ за участь у військовій кампанії в Сирії. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Іnstagram.

Фото: instagram.com/sergey_bobunets

"День Росії провели у великій компанії хороших людей. Дякуємо за міць і щирість, за натхнення і нагороди. Спасибі всім. Спасибі кожному. Постарайтеся повернутися додому", - написав він і показав фото посвідчення про нагородження.

Скріншот поста (instagram.com/sergey_bobunets)

Цією медаллю нагороджуються не тільки військовослужбовці, але і цивільні особи, які побували в Сирійській Республіці ходу гуманітарних місій.

Як повідомляють росСМИ, Бобунец відвідав авіабазу Хмеймим в Сирії влітку 2017 року. Також він часто виступає на окупованій Росією території.

Фото: Сергій Бобунец (facebook.com_ Сергій Бобунец)

Раніше повідомлялося, що скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ.

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Теги: российские артисты, Сирия
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