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"З дитячого садка залишилася відраза": Андрій Шевченко про свої кулінарні вподобання

STYLERЗірки        27.03.2018 - 12:32
Андрій Шевченко (фото: Кравс Євген/ УНІАН)
Андрій Шевченко (фото: Кравс Євген/ УНІАН)

Головний тренер збірної розповів, які продукти терпіти не може

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не може їсти пшоняну або перлову кашу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Футбол 24".

"Я не можу їсти ні пшоняну, ні перлову кашу. У мене з дитячого садка до цих пір залишилося відраза до них", - сказав Шевченко.

Також наставник розповів про своє ставлення до закладів фаст-фуду.

"Коли був з дітьми у Флориді, то заходили в Five Guys. Вони попросили і ми зайшли туди. Але я не їв. Взагалі не вживаю фаст-фуд", - зазначив Андрій Миколайович.

Але є страви, яким Шевченко віддає перевагу. Так, на запитання журналіста "Якщо вам скажуть, що до кінця життя будете їсти тільки одне блюдо, що це буде?" він відповів, що "не витримав би їсти тільки одне".

"Але в такому випадку вибрав би рибу або салат. А ще краще - все разом", - підкреслив він.

Володар "Золотого м'яча" також заявив, що не знає, скільки коштує Snickers, так як "не їсть шоколад в такій якості".

Раніше Шевченко розповів, чому заборонив українським збірниками користуватися телефонами в їдальні.

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Теги: Андрей Шевченко
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