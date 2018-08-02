"З ризиком для життя": група "Бумбокс" випустила новий кліп з "O. Torvald"

Вечір в Ріо (фотограф: Дмитро Шитко)

Колаборація відомих українських музикантів дала свої плоди

Сьогодні, 2 серпня, два популярні українські гурти Бумбокс та O.Torvald презентували спільний кліп на трек "Вечір в Ріо". Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі OTORVALDband.

Це вже не перша їхня спільна робота. Раніше вони випустили разом ремейк пісні "Сочі" Ляпіса Трубецького.

"Вечір в Ріо" вперше офіційно вийшов три роки тому в альбомі Бумбоксу "Голий король", а через кілька місяців O. Torvald включили цей трек в альбом "Бісайди".

Відео: кліп на пісню "Вечір в Ріо" (youtube.com/OTORVALDband)

Режисером відео став молодий український кліпмейкер Микита Квасников. Слова пісні написав Андрій Хливнюк – учасник гурту Бумбокс, над музикою працювали музиканти O. Torvald, а сама пісня записана Дмитром "Бобом" Хомулко в київській студії "Бобіна".

Фото: зйомки кліпу (Дмитро Шитко)

"Якщо використовувати стандартні формулювання, кліп на "Рiо" дійсно довгоочікуваний - менеджмент груп кілька місяців намагався поєднати графіки артистів і в травні це нарешті вдалося зробити. За дві коротких ночі, на 29-му кілометрі траси Київ-Чоп, молодий український кліпмейкер Нікіта Квасніков змусив Женю Галича і Андрія Хливнюка пробігти не один десяток кілометрів. І не просто пробігти, а робити це з ризиком для життя, адже за ними гналася на автомобілі розгнівана Анна Рікунова, яка зіграла головну героїню", - написано в описі до відео.

Нагадаємо, відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши меня", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не убивай".

Також ми писали, що популярна українська група "Антитіла" представила новий кліп на пісню "Лови момент", яка увійде в альбом "Hello".

А група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me".

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