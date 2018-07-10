Саундтрек до індійського фільму від українського гурту виграв на міжнародному фестивалі

Фото: Vivienne Mort (facebook.com/vivienne.mort)

Музика від гурту " Vivienne Mort отримала премію на фестивалі

Саундтрек гурту Vivienne Mort до фільму "Три з половиною", знятому Індією у копродукції з Україною, отримав нагороду на Кіпрському міжнародному фестивалі. Про це повідомляється на офіційному сайт кіноогляду.

Музика, написана лідером гурту Даніелою Заюшкиной, перемогла в категорії "Кращий саундтрек до повнометражного фільму".

Фільм "Три з половино" розповідає історію будинку, в якому жили абсолютно різні люди. Колись він було житловим приміщенням, школою і навіть борделем. Зараз тут живе пристойна літня пара.

Відео Трейлер фільму "Три з половиною" (youtube.com/International Film Festival of Kerala)

Картина знята в незвичайній техніці – трьома кадрами, кожен з яких триває близько 40 хвилин. Режисером фільму виступила Дарія Гайкалова.

"Три з половиною" також братиме участь в міжнародному конкурсі на Одеському кінофестивалі, який розпочнеться 13 липня.

Нагадаємо, що українська документальна стрічка перемогла на пітчингу в Карлових Варах.

Проект документальної стрічки "Панорама" (The Projectionist) кінокомпанії "МаГіКа-фільм" переміг на пітчингу Docs in Progress 53-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, який проходить з 29 червня по 7 липня.

Режисером і сценаристом повнометражного фільму-портрета "Панорама" є Юрій Шилов.

Головний герой картини - кіномеханік Валентин, який 44 роки працює в "Кінопанорамі", одному з найстаріших кінотеатрів Києва. У день 60-річчя Валентина в кінотеатрі починається пожежа і чоловік змушений піти на пенсію. У країні, яка стрімко змінюється, він намагається знайти новий сенс свого життя.

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