Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В сім'ї культової зірки 80-х сталося горе

STYLERЗірки        12.06.2018 - 16:58
Фото: Юрій Шатунів (instagram.com/yuriy_shatunov)
Фото: Юрій Шатунів (instagram.com/yuriy_shatunov)

У відомого музиканта померла близька людина

В сім'ї культової зірки 80-х, соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова сталося горе. Пішла з життя його прийомна мати, офіційний опікун, заслужений вчитель Галина Венедиктова. Про це повідомив продюсер колективу Андрій Разін на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"10.06.2018 року пішла з життя Венедиктова Галина Федорівна, заслужений вчитель Росії, віце-президент Міжрегіональної Молодіжної Громадської Організації "Сонячне коло". Галина Федорівна була директором школи-інтернату №24 міста Москви, де навчалися всі діти групи "Ласковый май", а також була офіційним опікуном Юри Шатунова", - повідомив Разін.

Скріншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Венедиктова стала опікуном Шатунова в 1988 році, коли Юрію було 15 років.

Раніше повідомлялося, що помер відомий оперний співак.

Термінова новина за 12 червня (відео: РБК-Україна)

Помер відомий телеведучий та кардіохірург (фото) "Я не можу не писати": помер заслужений журналіст України
Теги: Ласковый май, смерть, умер
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся