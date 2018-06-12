В сім'ї культової зірки 80-х сталося горе

У відомого музиканта померла близька людина

В сім'ї культової зірки 80-х, соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова сталося горе. Пішла з життя його прийомна мати, офіційний опікун, заслужений вчитель Галина Венедиктова. Про це повідомив продюсер колективу Андрій Разін на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"10.06.2018 року пішла з життя Венедиктова Галина Федорівна, заслужений вчитель Росії, віце-президент Міжрегіональної Молодіжної Громадської Організації "Сонячне коло". Галина Федорівна була директором школи-інтернату №24 міста Москви, де навчалися всі діти групи "Ласковый май", а також була офіційним опікуном Юри Шатунова", - повідомив Разін.

Скріншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Венедиктова стала опікуном Шатунова в 1988 році, коли Юрію було 15 років.

Раніше повідомлялося, що помер відомий оперний співак.

Термінова новина за 12 червня (відео: РБК-Україна)