Умер известный оперный певец

Ему было всего 42 года

В США скончался известный оперный певец, победитель талант-шоу "В Америке есть таланты", Нил Бойд. Об этом сообщает издание Hellomagazine.

Американский оперный певец, победитель талант-шоу Нил Бойд скончался в воскресенье, 10 июня, в возрасте 42-х лет.

Известно, что у Нила Бойда были проблемы со здоровьем. Медики сообщили, что причиной смерти Бойда стала сердечная недостаточность, почечная недостаточность, а также серьезное заболевание печени.

Нил Бойд прославился после своего участия в шоу "В Америке есть таланты". Певец стал победителем третьего сезона этого шоу.

На официальной странице Americas Got Talent в Twitter появилось сообщение от пресс-службы шоу.

"Нам очень грустно узнать, что один из участников шоу, Нил Бойд, скончался. Наши мысли с близкими Нила в это трудное время", - сказано в сообщении.

Фото: Нил Бойд (facebook.com/nealeboyd)

Своей первый дебютный альбом My American Dream Бойд выпустил в 2009 году, сразу после победы в талант-шоу. Этот альбом достиг третьего места в чарте Top Classical Albums.

Второй альбом My Christmas Wish оперный певец выпустил в 2013 году.

В начале 2017 года Нил Бойд вместе с матерью попал в серьезную автомобильную катастрофу. Певец получил многочисленные переломы и прошел долгий путь реабилитации.

В 2019 году Бойд планировал выпустить свой третий альбом In the Middle of All All.

