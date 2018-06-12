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Годовалая дочь известного спортсмена утонула в бассейне

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медики пытались спасти девочку

Годовалая дочь известного олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне. Об этом американский горнолыжник сообщил на своей странице в Instagram.

Дочь олимпийского чемпиона 2010 года в суперкомбинации американского горнолыжника Боде Миллера утонула в бассейне.

Известно, что трагедия произошла в субботу. Дочь Боде Миллера Эмелин Джир Миллер обнаружили без сознания в бассейне соседского дома в округе Ориндж, Калифорния, США.

Сам олимпийский чемпион вместе с женой Морган в этот момент находились в этом же доме на вечеринке. Прибывшие на место происшествия медики боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.

"Мы больше, чем опустошены. Наша малышка Эмми скончалась вчера. Никогда не думали, что мы испытаем такую боль. Ее любовь, ее свет, ее душа не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь. Наша семья просит уединения в это болезненное время", — написал Боде Миллер.

Скриншот поста (instagram.com/millerbode)

Правоохранители будут расследовать обстоятельства трагедии.

Напомним, умер бывший участник известной британской рок-группы.

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Теги: ребенок, бассейн, гибель ребенка
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