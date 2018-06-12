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Однорічна дочка відомого спортсмена потонула в басейні

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:45
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медики намагалися врятувати дівчинку

Однорічна дочка відомого олімпійського чемпіона Боде Міллера потонула в басейні. Про це американський гірськолижник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дочка олімпійського чемпіона 2010 року в суперкомбінації американського гірськолижника Боде Міллера потонула в басейні.

Відомо, що трагедія сталася в суботу. Дочка Боде Міллера Емелін Джир Міллер виявили без свідомості в басейні сусідського будинку в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, США.

Сам олімпійський чемпіон разом з дружиною Морган в цей момент знаходилися в цьому ж будинку на вечірці. Прибулі на місце події медики боролися за життя дівчинки, але врятувати її не вдалося.

"Ми більше, ніж спустошені. Наша маленька Емі померла вчора. Ніколи не думали, що ми випробуємо таку біль. Її любов, її світ, її душа не будуть забуті. Наша маленька дівчинка любила життя. Наша родина просить усамітнення в цей хворобливий час", — написав Боде Міллер.

Скріншот поста (instagram.com/millerbode)

Правоохоронці будуть розслідувати обставини трагедії.

Нагадаємо, помер колишній учасник відомої британської рок-групи.

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Теги: дитина, бассейн, гибель ребенка
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