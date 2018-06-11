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Умер бывший участник известной британской рок-группы (фото)

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 17:13
Фото: pixabay.com/bernswaelz
Фото: pixabay.com/bernswaelz

Музыкант ушел из жизни на 69-м году

Умер бывший гитарист известной британской рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Музыканту было 68 лет. Об этом сообщает The Guardian.

О трагедии стало известно 11 июня. Причина смерти музыканта не сообщается.

Фото: Дэнни Кируэн (facebook.com/Danny-Kirwan)

Кируэн пришел в коллектив, когда ему было 18 лет, - в 1968 году, спустя год после основания группы.  У гитариста появились проблемы с алкоголем, и в 1972 году его выгнали из Fleetwood Mac. После изгнания Кируэн занялся сольной карьерой и выпустил четыре студийных альбома.

После 1970-х он стал бездомным. В 1993 году в интервью The Independent гитарист заявил, что у него не было настоящего дома с тех пор, как он начал ездить на гастроли с Fleetwood Mac.

В 1998-м группа была внесена в Зал славы рок-н-ролла.

В 2015 году Fleetwood Mac вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии журнала Forbes с доходом 59,5 миллиона. Коллектив выпустил 18 студийных альбомов.

Стоит отметить, что группа является лауреатом премии Грэмми за альбом "Rumours". В альбом входят хиты "Dreams", "Do not Stop" и "Go Your Own Way" (лучшая песня группы по версии Rolling Stone).

Видео: Fleetwood Mac – Dreams (YouTube/Retrovisor)

Видео: Danny Kirwan - Cascades (YouTube/Raskvidh)

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Теги: музыкант, рок-группы, умер
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