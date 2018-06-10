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Умерла известная российская актриса

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 11:00
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

Артистка была на 58-м году жизни

Заслуженная артистка России, известная главными ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный" Татьяна Малыщицкая. Актриса умерла в Сенкт-Петербурге, Россия, в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса. Об этом рассказывает "Обозреватель".

"Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого", — говорится в заявлении.

В сообщении театра не уточнили точной даты и причины скоропостижной кончины. Дату прощания объявят позже.

Фото: Татьяна Малыщицкая (obozrevatel.com)

Татьяна Малыщицкая родилась в 1961 году в семье советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого. После успешного окончания школы поступила в Институт сценических искусств (ЛГИТМиК) и Институт театрального искусства ГИТИС, после которых подалась в театр и кино.

Малыщицкая сыграла в постановках "Диалоги", "Беда" и других. Вскоре после начала карьеры она приняла участие в создании Камерного театра. Там она сыграла в постановках спектаклей "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый сад".

Фото: Татьяна Малыщицкая (obozrevatel.com)

Напомним, что в Москве на 56-м году жизни умер известный советский и российский актер, известный многим по роли Леньки в фильме "Любовь и голуби".

Видео: video.rbc.ua

Скончалась знаменитая советская артистка Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
Теги: Улицы разбитых фонарей, артистка
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