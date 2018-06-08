Умер один из главных героев фильма "Любовь и голуби"

Актеру было 55 лет

В Москве на 56-м году жизни умер известный советский и российский актер Игорь Лях, известный многим по роли Леньки в фильме "Любовь и голуби". О его смерти на своей странице в Facebook сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин.

Информацию о смерти актера подтвердила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала она на странице в Facebook.

Фото: Игорь Лях (pikabu.ru)

Актеру было 55 лет. Причины смерти Игоря пока неизвестны. В росСМИ появилась информация, что Лях умер у себя дома от остановки сердца. Спасти актера врачам не удалось.

Наибольшую известность Игорю Ляху принесла роль Леньки – сына главных героев в фильме "Любовь и голуби".

Фото: Игорь Лях (facebook.com/ДмитрийКорепин)

После этого он снялся еще в полутора десятках фильмов.

Игорь Лях работал в Малом театре, в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой и в экспериментальном театре "Детектив". В 1997 году получил звание заслуженного артиста России.

Скриншот: кадр из фильма "Любовь и голуби"

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась главная героиня фильма "Любовь и голуби".

Погибшие герои мая 2018-ого