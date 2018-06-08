Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помер один з головних героїв фільму "Любов і голуби"

STYLERЗірки        08.06.2018 - 17:58
Скріншот: кадр з фільму "Любов і голуби"
Скріншот: кадр з фільму "Любов і голуби"

Акторові було 55 років

У Москві на 56-му році життя помер відомий радянський і російський актор Ігор Лях, який відомий для багатьох по ролі Льоньки у фільмі "Любов і голуби". Про його смерть на своїй сторінці в Facebook повідомив актор МХАТ імені Горького Дмитро Корепин.

Інформацію про смерть актора підтвердила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька.

"Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Ігор Лях (pikabu.ru)

Йому було 55 років. Причини смерті Ігоря поки невідомі. У росЗМІ з'явилася інформація, що Лях помер у себе вдома від зупинки серця. Врятувати актора лікарям не вдалося.

Найбільшу популярність Ігорю Ляху принесла роль Льоньки – сина головних героїв у фільмі "Любов і голуби".

Фото: Ігор Лях (facebook.com/ДмитрийКорепин)

Після цього він знявся ще в півтора десятках фільмів.

Ігор Лях працював у Малому театрі, в Центральному академічному театрі Російської армії, в Московському драматичному театрі імені Єрмолової і в експериментальному театрі "Детектив". У 1997 році отримав звання заслуженого артиста Росії.

Скріншот: кадр з фільму "Любов і голуби"

Раніше повідомлялося, що в Москві померла головна героїня фільму "Любов і голуби".

Загиблі герої травня 2018-го

Помер відомий радянський актор: стало відомо місце і дата похорону Застрелився відомий український режисер і письменник
Теги: актор, российские актеры, умер
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся