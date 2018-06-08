Помер один з головних героїв фільму "Любов і голуби"

Акторові було 55 років

У Москві на 56-му році життя помер відомий радянський і російський актор Ігор Лях, який відомий для багатьох по ролі Льоньки у фільмі "Любов і голуби". Про його смерть на своїй сторінці в Facebook повідомив актор МХАТ імені Горького Дмитро Корепин.

Інформацію про смерть актора підтвердила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька.

"Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Ігор Лях (pikabu.ru)

Йому було 55 років. Причини смерті Ігоря поки невідомі. У росЗМІ з'явилася інформація, що Лях помер у себе вдома від зупинки серця. Врятувати актора лікарям не вдалося.

Найбільшу популярність Ігорю Ляху принесла роль Льоньки – сина головних героїв у фільмі "Любов і голуби".

Фото: Ігор Лях (facebook.com/ДмитрийКорепин)

Після цього він знявся ще в півтора десятках фільмів.

Ігор Лях працював у Малому театрі, в Центральному академічному театрі Російської армії, в Московському драматичному театрі імені Єрмолової і в експериментальному театрі "Детектив". У 1997 році отримав звання заслуженого артиста Росії.

Скріншот: кадр з фільму "Любов і голуби"

Раніше повідомлялося, що в Москві померла головна героїня фільму "Любов і голуби".

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