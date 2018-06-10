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Померла відома російська актриса

STYLERЗірки        10.06.2018 - 11:00
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

Артистка була на 58-му році життя

Заслужена артистка Росії, відома головними ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", "Ливарний" Тетяна Малищицька. Актриса померла в Санкт-Петербурзі, Росія, у віці 58 років. Про це повідомила прес-служба Камерного театру Малищицького, в якому на протязі багатьох років працювала актриса. Про це розповідає "Оглядач".

"Молодіжний театр на Фонтанці і Камерний театр Малищицького з сумом повідомляють про раптову смерть Тетяни Малищицької, заслуженої артистки Росії, дочки і соратника відомого радянського і російського режисера, педагога, засновника кількох театрів Володимира Малищицького", — йдеться в заяві.

В повідомленні театру не уточнили точної дати і причини раптової смерті. Дату прощання оголосять пізніше.

Фото: Тетяна Малыщицкая (obozrevatel.com)

Тетяна Малищицька народилася в 1961 році в родині радянського і російського режисера, педагога, засновника кількох театрів Володимира Малищицького. Після успішного закінчення школи поступила в Інститут сценічних мистецтв (ЛГИТМиК) та Інститут театрального мистецтва-ГИТИС, після яких подалася в театр і кіно.

Малыщицкая зіграла в постановках "Діалоги", "Біда" та інших. Незабаром після початку кар'єри вона прийняла участь у створенні Камерного театру. Там вона зіграла в постановках спектаклів "Іванов", "Одруження", "Ліцей, який не кінчається", "Вишневий сад".

Фото: Тетяна Малыщицкая (obozrevatel.com)

Нагадаємо, що у Москві на 56-му році життя помер відомий радянський і російський актор, відомий багатьом по ролі Льоньки у фільмі "Любов і голуби".

Відео: video.rbc.ua

Померла знаменита радянська артистка Помер актор серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"
Теги: Улицы разбитых фонарей, артистка
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