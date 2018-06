Помер колишній учасник відомого британського рок-гурту (фото)

Музикант пішов з життя на 69-му році

Помер колишній гітарист відомого британського рок-гурту Fleetwood Mac Денні Кіруен. Музиканту було 68 років. Про це повідомляє The Guardian.

Про трагедію стало відомо 11 червня. Причина смерті музиканта не повідомляється.

Фото: Денні Кіруен (facebook.com/Danny-Kirwan)

Кіруен прийшов в колектив, коли йому було 18 років, - в 1968 році, через рік після заснування гурту. У гітариста з'явилися проблеми з алкоголем, і в 1972 році його вигнали з Fleetwood Mac. Після вигнання Кіруен зайнявся сольною кар'єрою і випустив чотири студійні альбоми.

Після 1970-х він став безпритульним. У 1993 році в інтерв'ю The Independent гітарист заявив, що у нього не було справжнього дому з тих пір, як він почав їздити на гастролі з Fleetwood Mac.

У 1998-му гурт був внесений в Зал слави рок-н-ролу.

У 2015 році Fleetwood Mac увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних музикантів в світі за версією журналу Forbes з доходом 59,5 мільйона. Колектив випустив 18 студійних альбомів.

Варто відзначити, що гурт є лауреатом премії Греммі за альбом "Rumours". В альбом входять хіти "Dreams", "Do not Stop" та "Go Your Own Way" (найкраща пісня гурту за версією Rolling Stone).

Відео: Fleetwood Mac - Dreams (YouTube / Retrovisor)

Відео: Danny Kirwan - Cascades (YouTube / Raskvidh)

