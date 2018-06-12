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Помер відомий оперний співак

STYLERLIFE        12.06.2018 - 16:20
Ілюстративне фото (youtube.com/American-Ambulancel)
Ілюстративне фото (youtube.com/American-Ambulancel)

Йому було всього 42 роки

У США помер відомий оперний співак, переможець талант-шоу "В Америці є таланти", Ніл Бойд. Про це повідомляє видання Hellomagazine.

Американський оперний співак, переможець талант-шоу Ніл Бойд помер в неділю, 10 червня, у віці 42-х років.

Відомо, що у Ніла Бойда були проблеми зі здоров'ям. Медики повідомили, що причиною смерті Бойда стала серцева недостатність, ниркова недостатність, а також серйозне захворювання печінки.

Ніл Бойд прославився після своєї участі в шоу "В Америці є таланти". Співак став переможцем третього сезону шоу.

На офіційній сторінці Americas Got Talent в Twitter з'явилося повідомлення від прес-служби шоу.

"Нам дуже сумно дізнатися, що один з учасників шоу, Ніл Бойд, помер. Наші думки з близькими Ніла в цей важкий час", - сказано в повідомленні.

Фото: Ніл Бойд (facebook.com/nealeboyd)

Перший дебютний альбом My American Dream Бойд випустив у 2009 році, відразу після перемоги у талант-шоу. Цей альбом досяг третього місця в чарті Top Classical Albums.

Другий альбом My Christmas Wish оперний співак випустив у 2013 році.

На початку 2017 року Ніл Бойд разом із матір'ю потрапив у серйозну автомобільну катастрофу. Співак отримав численні переломи і пройшов довгий шлях реабілітації.

В 2019 році Бойд планував випустити свій третій альбом In the Middle of All All.

Нагадаємо, однорічна дочка відомого спортсмена потонула в басейні.

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Теги: співак, умер, США
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