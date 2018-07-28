"Шикарна елегантність": Надія Мейхер похвалилася вишуканою сукнею і стрункою фігурою

Фото: Надія Мейхер-Грановська (instagram.com-nadyameiher)

Зірка загадково підписала знімок

Популярна українська співачка Надія Мейхер часто постить фото в соцмережу, які викликають нестримний захват її шанувальників. На цей раз екс-учасниця групи "ВІА Гра" у своєму Instagram опублікувала знімок, на якому вона зображена в шикарній чорній сукні з розрізом.

Цікавий крій сукні вигідно підкреслив всю красу фігури Надії.

Фотознімок Мейхер загадково підписала: "Що нам край безодні, ти тримаєш за руку мене. Ось буде людям всім потіха, Від нашого падіння...".

Скріншот публікації Надії Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники заслужено обсипали артистку масою щирих компліментів і назвали її зухвалою, а також захопилися її привабливим нарядом.

"Шикарна жінка!", "Яка зухвала", "чудове Плаття, про модель взагалі мовчу, слів немає", "Образ бомба", - це лише невелика частина коментарів, в яких шанувальники расхвали навперебій образ співачки.

Скріншот коментарів до публікації Надії Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Крім того, Наді навіть написали вірші.

Скріншот коментарів до публікації Надії Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

А ще брюнетка нещодавно порадувала фанів стильним чорно-білим фото в чарівному негліже.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

До речі, нещодавно Джамала влаштувала літню фотосесію зі своїми рідними. Настя Каменських поділилася фото з відпочинку біля басейну в Азербайджані. А Надя Дорофєєва похвалилася спортивної фігуркою в стильному купальнику.

Телеведуча Маша Єфросиніна: цікаві факти