Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви

Актор хоче взяти участь у виборах мера столиці Росії

Співак, актор і шоумен українського походження Нікіта Джигурда має намір відмовитися від українського громадянства, щоб взяти участь у виборах мера Москви. Про це артист розповів в коментарі російському інформаційному агентству НСН.

Громадянство не дозволило артистові зареєструватися в якості кандидата на посаду мера столиці РФ.

"Зараз тривають розгляди з цього приводу. До кінця тижня вирішують це питання. Справа в тому, що спрощена схема — і я почесний громадянин Росії. Там якраз навколо відмови від громадянства йде розмова. До 3 липня. До 3 липня потрібно зробити всі документи", - пояснив 57-річний шоумен.

"Я в базі "Миротворця", я все одно не можу з'явитися в Україні, Києві за цієї влади, тому що якщо вони навіть героїв України в особі Савченко садять. Я внесений в базу за підтримку Донецька. Я пам'ятаю, що в 2014 році я підтримав парад Перемоги 9 травня, коли нацисти погрожували повторити Одесу. Потім отримував громадянство "ДНР", і так далі. Це все окрема історія. Але до 3 липня вирішимо це питання", — додав артист.

Скріншот сайту (nsn.fm)

Вибори мера Москви пройдуть 9 вересня.

До речі, відомий російський актор потрапив в базу "Миротворця".

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