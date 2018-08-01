"Скінхеди?" Дорн спантеличив фанатів "тюремними наколками" (фото)

Фото: Іван Дорн (facebook.comivandorncom)

Шанувальники здивувалися новому фото артиста

Український співак Іван Дорн спантеличив шанувальників фото, на якому у нього видно дивні татуювання. Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото Іван Дорн позує в компанії своєї команди. Всі чоловіки поголених наголо. Вони стоять оголені до пояса, а на тілах у всіх, в тому числі й у самого Дорна, видніються татуювання, більше схожі на тюремні наколки.

Скріншот (instagram.com/dorn_ivan)

Зовнішній вигляд співака і його команди спантеличив фанатів.

"Дуже талановитий хлопець. Поцелован богом, і що з ним відбувається? Його кидає то в одну, то в іншу сторону... Талант шкода", - пишуть в мережі.

"Я подумав, що зеки", - коментують фанати.

"Схожі на неонацистів", - зазначили користувачі.

"Скінхеди?" – пишуть в мережі.

"Як RHCP", - порівняли в коментарях.

Раніше Іван Дорн налякав шанувальників зовнішнім виглядом.

Це не перший раз Іван Дорн здивував своїх шанувальників. Раніше співак виступив напівголим в церкві.

На початку червня співак влаштував таємний концерт в одній з київських протестантських церков. Дорн презентував новий англомовний альбом "OTD".

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