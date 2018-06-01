"З щастям в руці": герой Холостяк 8 Рожден Анусі пояснив, чому вибрав Іванну

Відомий співак зробив інтригуючий пост у соцмережі

Український співак Рожден Анусі, який в цьому році став головним гером шоу Холостяк 8, прокоментував свій вибір у фіналі проекту.

Артиста в мережі звинувачували в тому, що його вибір був за сценарієм. Інтернет-користувачі розділилися на два табори: одні активно підтримували фіналістку Галину, інші - Іванну. Як стало відомо в п'ятницю, 25 травня, переможницею шоу стала Іванна. Після чого ті, хто залишився незадоволений фіналом шоу, обрушили на Рождена гнівні коментарі.

Нарешті артист вирішив відповісти всім шанувальникам шоу Холостяк. Рожден на сторінці в Instagram спробував пояснити, чому вибрав саме Іванну.

"Хто б що не говорив, тільки нам вирішувати, як нам далі будувати своє життя. Кожен має право на свою думку, але я зробив вибір, і він мені по душі. Коли у кожного з вас станеться ситуація, де вам доведеться вибирати, не слухайте чужі думки, будьте собою і проживайте своє життя з щастям в руці!" - написав Рожден Анусі.

Скріншот поста (instagram.com/rozhdenanusi)

Фото: Рожден Анусі (instagram.com/rozhdenanusi)

Нагадаємо, у фінальному пост-шоу Як вийти заміж Холостяк глядачі дізнаються сенсаційні новини від учасниць.

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