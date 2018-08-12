"Свого становища не соромлюся": "вагітна" Регіна Тодоренко різко відповіла фанам (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка заінтригувала фанатів новим фото

Популярна українська телеведуча і шоувумен Регіна Тодоренко різко відповіла фанатам щодо свого "положення". Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Мені здавалося, що люди, народжені біля моря, ніколи не зможуть жити в галасливої столиці. Хоча, коли я довго затримуюся в місті-курорті, мені не вистачає вічно не сплячого мегаполісу", - сказала вона.

Фото: Регіна Тодорено на відпочинку (instagram.com/reginatodorenko)

Більш того, Тодоренко уточнила, що чудово відпочила на Криті.

"Хлопці, якщо ви надумаєте відправитися в райський куточок, він є в Греції. Красиві, довгі пляжі, смачна їжа і щасливі люди", - підкреслила вона.

У той же час користувачі мережі звернули увагу на незвичайну позу для "вагітної" телеведучої. Однак та різко відповіла їм.

"Ну і де вона вагітна?" – сказав користувач "Східна принцеса".

"На місці животик. Просто вибрано правильний ракурс", - підкреслила юзер Людмила Рєпіна.

"Я свого становища не соромлюся", - різко відповіла однієї з фанаток сама Регіна.

Не менш емоційною була відповідь телеведучої про те, що на фото нібито багато фотошопу.

"Тьфу, що за дурниці. Бесіте. Який фотошоп?" – різко відповіла дівчина.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку фанати підозрюють вагітності, в черговий раз підігріла ці чутки.

До речі, нещодавно ми писали про запальні танці Регіни Тодоренко на радіостанції з Аллою Довлатовою.

Також ми писали, що зірка опублікувала фотографію зі своїм коханим Владом Топаловим.

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