Зі своїми сім'ями: "Антитіла" освоїли космос в новому кліпі

Скріншот кліпу (youtube.com/АНТИТІЛА)

У відеоролику знялися сім'ї учасників групи

Популярна українська група "Антитіла" представила новий кліп на пісню "Лови момент", яка увійде в альбом "Hello". Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі музикантів.

Вперше учасники групи показали широкій аудиторії свої сім'ї. На кадрах можна побачити і дружину фронтмена "Антитіл" Тараса Тополі, українську виконавицю Олену, відому під псевдонімом Alyosha.

"Цього разу ми думали, що, можливо, щось можна придумати просте, зняти в студії в 1-2 знімальних дні, але щось воно не йшло ніяк. Ми багато говорили, стосовно того, як можна передати ідею пісні відеорядом, щоб це було не програшно і в якийсь момент цих дискусій народилася ідея походу. Коли зазвучала вперше ця ідея, стало зрозуміло, що історія передасть справжні стосунки між людьми. Тому що в похід не йдуть з негідниками, в похід ідуть з людьми, на яких можна покластися, а тим більше якщо це складний похід", - розповів Тарас Тополя.

Відео: кліп на пісню "Лови момент" (youtube.com/АНТИТІЛА)

Для групи цей кліп став найскладнішим і найдорожчим за всю їх історію існування. Зйомки проходили протягом 10 днів. Знімальна група у складі 12 осіб пройшла вгору по річці Чорний Черемош, по диких місцях Карпат, Чивчинських горах, що у прикордонній зоні Румунії.

"Заради хороших кадрів і хорошого смислу, який завжди є у нас в піснях і кліпах, ми готові працювати, долати себе, перемагати лінь, страх і йти на вершину. Бо вершина попереду ще не одна у кожного з нас", - поділився лідер гурту.

Користувачі оцінили нову роботу музикантів.

"Дуже глибокий сенс у цій пісні. Круто знято",

"Неймовірно! Слова, музика, відео... пробирає! Немає слів!",

"Боже, який шикарний кліп. Хлопці, аплодую за таку круту роботу! Пісня супер, я в захваті. Спасибі", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.com/АНТИТІЛА)

Зазначимо, що презентація альбому "Hello" запланована на осінь 2018 року.

Нагадаємо, відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши меня", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не убивай".

А група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me".

Нагадаємо, солістка The Hardkiss розповіла про яскравий сімейний відпочинок. Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебко і сином Данилом влаштували собі невелику відпустку в Туреччині.

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