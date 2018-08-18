"Танці з зірками": Єфросиніна різко висловилася про участь Оксани Марченко (фото)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона відповідальна за дії свого чоловіка

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що ставиться до участі своєї "колеги" Оксани Марченко в проекті "Танці з зірками" негативно. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"За цей тиждень мені надійшли десятки дзвінків від преси. Питання до мене артикулюються переважно такі : "Як ви ставитеся до участі пані Марченко в шоу?" і "Чому Ви не відмовитеся від участі самі, щоб підтримати всю протестуючу патріотичну громадськість?" Щоб мої слова не перекрутили, озвучу свою позицію цим постом! До участі Оксани Марченко в проекті я особисто ставлюся негативно", - сказала вона.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Причиною цього Єфросиніна вважає те, що "дружина у відповіді за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні".

"Відразу скажу, що я з нею навіть не знайома. Однак вважаю, що дружина у відповіді за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні. Прийнявши рішення взяти участь у шоу, я прийшла в прекрасний і світлий проект. Прийшла змагатися чесно і показувати все, на що здатна. Я прийшла за виконанням моєї мрії – танцювати", - підкреслила вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше повідомлялося, що журналісти ТСН влаштували протест проти участі телеведучої і дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко на шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Додамо, що в мережі розгорівся скандал через флешмоб на підтримку Оксани Марченко.

Що ви не знали про Машу Єфросиніну (video.rbc.ua)