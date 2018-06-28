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"Важко повірити": Таїсія Повалій показала, як виглядала 35 років тому (фото)

STYLERЗірки        28.06.2018 - 16:12
Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)
Фото: Таїсія Повалій (instagram.com/tpovaliyofficial)

Співачка привітала сина з днем народження

Відома українська співачка Таїсія Повалій, яка живе і працює в Росії, показала раритетний знімок з сином. Відповідне фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Рівно 35 років тому я стала мамою! Це найщасливіший день у моєму житті!
Синочку, будь щасливий! З Днем народження! "- написала Повалій.

Фото: Таїсія Повалій з сином (instagram.com/tpovaliyofficial)

Денис Повалій подякував матері за привітання.

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Я вас не впізнала, тільки по усмішці!".

"Молода мама дорослого сина. Важко в це повірити. Ось що значить - народити в 18".

"Я думала вам максимум 45 ... еліксир молодості п'єте?".

Скріншот поста (instagram.com/tpovaliyofficial)

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Фото: Денис Повалій (facebook.com/denispovaliy)

Нагадаємо, син 53-річної співачки - Денис Повалій - український музикант, який виступав у складі тріо Nude Voices на проекті Голос країни. Денис покинув шоу через сварку з тренером Тіною Кароль.

Раніше чоловік Повалій розповів росЗМІ про "цькування" співачки в Україні.

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Теги: Таїсія Повалій
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