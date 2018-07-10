"Ти кохання всього мого життя": Джастін Бібер підтвердив, що одружується на Хейлі Болдуін

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Співак підтвердив чутки

Відомий американський співак Джастін Бібер підтвердив чутки про заручини з супермоделлю і ведучою Хейлі Болдуін. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я хотів трохи почекати, але чутки так швидко поширюються. Послухай, Хейлі, я так тебе люблю! Я хочу провести з тобою все своє життя, дізнаючись кожну частину з усією любов'ю і добротою. Я обіцяю, що наша сім'я буде жити в чесності і буде єдиним цілим, дозволяючи Ісусу і Його Святому Духові керувати нами в усьому, що ми робимо, і кожним рішенням, яке ми будемо приймати. Моє серце повністю належить тобі, і я завжди буду ставити тебе на перше місце. Ти кохання всього мого життя, Хейлі Болдуін, і я не хочу провести його ні з ким іншим. Ти робиш мене набагато краще, і ми чудово один одного доповнюємо. Не можу дочекатися наступного етапу у своєму житті. З тобою тепер все має сенс. Найбільше я радий тому, що мої молодші брат і сестра побачать ще один здоровий і міцний шлюб і будуть прагнути до того ж", - написав у публікації співак.

Фото: Хейлі Болдуін і Джастін Бібер (instagram.com/justinbieber)

Варто відзначити, що це буде перший шлюб для обох партнерів. Бібер три роки зустрічався з Селеною Гомес, у нього також були романи з моделями Ксенією Делі і Софією Річі. Зустрічатися з Хейлі співак почав в 2015 році. Їх постійно бачили разом, але через рік вони розлучилися і тоді Джастін зізнався, що вони були разом. Причиною послужило те, що хлопець не хотів завдавати Хейлі біль, тому вирішив розлучитися перед поїздкою у великий тур.

У 2017 році у Бібера відновилися відносини з Селеною Гомес, але вже в березні 2018 року вони розлучилися. Влітку він повернувся до Болдуін.

Нагадаємо, українки розповіли, кого хочуть бачити Холостяком у дев'ятому сезоні.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Кіт Харінгтон і Роуз Леслі одружилися