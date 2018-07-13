"У мене був сирітський вид": Данилко згадав, як заробляв перші гроші і знайомився зі знаменитостями

Фото: Андрій Данилко (РБК-Україна)

Андрій Данилко поділився спогадами про свою юність

Відомий український артист Андрій Данилко, який завоював популярність публіки завдяки образу Вєрки Сердючки, розповів, як заробив перші гроші і вперше знайомився з відомими людьми. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Як відомо, в юності Данилко брав інтерв'ю у відомих особистостей, публікуючи їх у газеті "Комсомолець Полтавщини". Артист прокоментував цей факт своєї біографії.

"Ой, ну фраза "Я брав інтерв'ю" — це голосно сказано. Це було більше бажання хлопчика доторкнутися до відомим артистам. Це був кінець 80-х, час, коли гриміли "Ласкавий травень", "Міраж". А тут можливість з ними поспілкуватися наживо! Анжеліка Варум, Сергій Челобанов, Наталія Гулькіна", - згадав він.

Андрій зізнався, що єдина людина, який згадав його з тих часів, був Андрій Разін (російський політик, менеджер, співак і музичний продюсер, найбільш відомий по роботі з групою "Ласкавий май").

Фото: Андрій Данилко (instagram.com-v_serduchka)

"На дворі були 2000-е, Сердючка — на хвилі мегапопулярності, і з того інтерв'ю пройшло більше 15 років. Волею випадку ми опиняємося з Разіним в одній машині, і я йому розповідаю всю цю історію, як я брав у нього інтерв'ю, будучи ще підлітком. Він в шоці і каже: "А я пам'ятаю тебе, здається. Це ти був у зеленій сорочці і джинсах "мальвіна"? Уявляєте? Тобто він мене запам'ятав! І, напевно, ще й тому, що у мене був такий сирітський вигляд, який за мною закріпився, і в подальші роки я так і одягався. Пам'ятаю, всі стояли з мікрофонами, а я — з зошитом з товарознавства, тому що вчився в торговому СПТУ. І, напевно, інтерв'ю він мені дав більше з-за жалю. І не тільки, до речі, він", - ділиться спогадами Данилко.

Вєрка Сердючка (Скріншот з відео)

Також артист розповів, як на його програму "СВ-шоу" вперше прийшла відома особистість - радянська співачка і актриса Людмила Гурченко.

"У той момент мені не було страшно, я просто соромився. Пам'ятаю, мене до неї підвели, я стояв такий переляканий. Вона на мене глянула і сказала: "Гаразд, знімаюся". Думаю, вона нас просто пошкодувала. У цій програмі вона була справжньою актрисою, а я — ось таке диво в пір'ї. Ще й шалено затиснутий. І от, щоб хоч якось врятувати фінал програми, Людмила Марківна сказала: "Іди, сину, лягай вже поряд" — і ми лягли. Тобто вона сама отрежиссировала цей момент і таким чином мені допомогла", - зізнався артист.

За його словами, саме після цієї програми за участю Гурченко інші артисти почали швидше погоджуватися на участь у програмі.

"В результаті у нас з'явилося дійсно багато крутих артистів — Михайло Пуговкін, Ольга Аросєва, Світлана Немоляєва, Спартак Мішулін, Олександр Дем'яненко. До речі, мені завжди було цікаво спілкуватися саме з артистами, а не з музикантами. Тому що артисти того покоління — це моє дитинство, тому в цьому плані у мене завжди була особиста зацікавленість — мати можливість поспілкуватися наживо з тим, кого раніше бачив тільки по телевізору", - підсумував він.

Раніше Андрій Данилко розповів про свій відпочинок.

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