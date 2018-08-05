"У мене є суперсила": співачка TAYANNA запустила яскравий флешмоб (відео)

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Виконавиця закликала ділиться своїми вміннями

Популярна українська співачка Тетяна Решетник, більш відома як TAYANNA, запустила в мережі власний флешмоб. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Мені буде надзвичайно приємно і цікаво, якщо кожен з вас підтримає мене і приєднається до мого челенжду. Наприклад, у мене є суперсила: я вмію одночасно виконувати багато справ: виховувати сина, писати пісні, гастролювати, готувати їжу і навіть лікувати руками головний біль", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також ТAYANNA звернула увагу, що її головна місія жінки – нести людям щастя.

"Своєї челендж я передаю всім-всім сміливим жінкам. Нехай всі знають, що ми живемо в країні фантастичних жінок", - підкреслила вона.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 11:23 PDT

Відое: TAYANNA запестила свій флешмоб (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

До речі, 2 серпня, два популярні українські гурти Бумбокс та o.torvald представили спільний кліп на трек "Вечір в Ріо". Це вже не перша їхня спільна робота. Раніше вони випустили разом рэмейк пісні "Сочі" Ляпіса Трубецького.

Нагадаємо, відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши мене", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не вбивай".

Також ми писали, що популярна українська група "Антитіла" представила новий кліп на пісню "Лови момент", яка увійде в альбом "Hello".

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