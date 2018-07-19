"Здивуванню місцевих жителів не було меж": українська співачка показала трюк у центрі Торонто

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огнєвіч виступила на Miss Ukrainian Canada 2018 в Торонто

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч стала запрошеною гостею на масштабному заході Miss Ukrainian Canada 2018, яке відбулося в Торонто.

Концертну програму Злати зустріли шквалом оплесків. Більш того, глядачі знали пісні артистки напам'ять і підспівували, а під час виконання пісні "За лісами, горами" гості концерту традиційно ввімкнули ліхтарики на телефонах.

Злата Огнєвіч Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: прес-служба співачки)

Злата Огнєвіч Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: прес-служба співачки)

Злата Огнєвіч Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: прес-служба співачки)

Злата Огнєвіч Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: прес-служба співачки)

Але не тільки роботою була зайнята співачка. Так, Злата виділила час на екскурсії і побувала у відомому океанаріумі в Торонто, а також разом з командою відправилася подивитися на Ніагарський водоспад.

Злата Огнєвіч в Канаді (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огнєвіч в Канаді (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Гуляючи по місту, артистка побачила цікавий будиночок, побудований під нахилом. Поруч з цією будівлею Злата вирішила зробити цікавий трюк і... встала на голову. Здивуванню місцевих жителів не було меж, а момент встигли зафіксувати музиканти артистки, які з нею були на екскурсії по місту.

Злата Огнєвіч в Канаді (фото: прес-служба співачки)

Раніше Styler писав про те, що росіяни ставлять тисячі дизлайків під україномовними кліпами, які вибиваються в рейтингу YouTube. Це є новою формою гібридної війни Кремля проти України.

Відео: РБК-Україна