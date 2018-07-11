Українська співачка представила альбом, який став частиною соціального проекту

Наталя Мирна (фото: прес-служба артистки)

Емоційний альбом Наталії Мирної "Сильною буду" вийшов у вівторок

Українська співачка Наталя Мирна представила новий альбом "Сильною буду", який вийшов у рамках соціального проекту проти насильства в сім'ї.

До платівки увійшли, як і вже знайомі шанувальникам композиції, так і зовсім нові - всього 9 треків.

Слухачі зможуть відчути різні емоції: від грайливого літнього настрою до глибоких переживань.

"Сильною буду" покаже всі мої сторони експериментатора в музиці і душевний стан, як жінки", - коментує співачка.

Наталя Мирна - Сильною буду

Зазначимо, що нещодавно артистка представила відео, в якому гімнастка в своєму танці передала біль жінок, які страждають від проблеми насильства в сім'ї.

Наталя Мирна - Higher

Додамо, що перші сингли з нового довгоочікуваного альбому Мирна представила близько року тому.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Раніше "Бумбокс" і The Gitas показали потужний кліп на емоційну пісню.