Українська співачка представила альбом, який став частиною соціального проекту

Емоційний альбом Наталії Мирної "Сильною буду" вийшов у вівторок
Українська співачка Наталя Мирна представила новий альбом "Сильною буду", який вийшов у рамках соціального проекту проти насильства в сім'ї.
До платівки увійшли, як і вже знайомі шанувальникам композиції, так і зовсім нові - всього 9 треків.
Слухачі зможуть відчути різні емоції: від грайливого літнього настрою до глибоких переживань.
"Сильною буду" покаже всі мої сторони експериментатора в музиці і душевний стан, як жінки", - коментує співачка.
Наталя Мирна - Сильною буду
Зазначимо, що нещодавно артистка представила відео, в якому гімнастка в своєму танці передала біль жінок, які страждають від проблеми насильства в сім'ї.
Наталя Мирна - Higher
Додамо, що перші сингли з нового довгоочікуваного альбому Мирна представила близько року тому.
Відео: YouTube/MusicVideoUA
Раніше "Бумбокс" і The Gitas показали потужний кліп на емоційну пісню.