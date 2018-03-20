Українська співачка проникливо заспівала хіт легендарної Квітки Цісик

Ця українська пісня стала популярною у всьому світі саме завдяки Квітці Цісик

Відома українська співачка Оксана Муха чуттєво переспівала пісню "Тече річка невеличка" з репертуару культової Квітки Цісик.

Саме з цією піснею Оксана Муха сім років тому перемогла у Першому міжнародному фестивалі-конкурсі ім. Квітки Цісик.

За словами Оксани, "Тече річка невеличка" - одна з найулюбленіших її пісень у репертуарі співачки-легенди, якій, до речі, 4 квітня виповнилося б 65 років.

Відео з YouTube/MusicVideoUA

Додамо, що Оксана Муха сьогодні виступає на провідних сценах України, Європи та Північної Америки; постійно працює над створенням нових концертних програм і записом альбомів.

Відео з YouTube/MusicVideoUA

Квітка Цісик народилася в 1953 році в США у родині Іванни та Володимира Цісиків - післявоєнних емігрантів з України.

Якщо говорити про тих, хто коли-небудь популяризував українську пісню, то ім'я цієї американської співачки-сопрано приходить на розум відразу. Саме Квітка Цісик відкрила українські народні пісні для всього світу.

Відео з YouTube/Наша Квітка

Грандіозну популярність Квітці Цісик принесли два альбоми з українськими піснями - "Songs of Ukraine" та "Two Colors".

У 1983 році разом з матір'ю Квітка відвідала Україну, а після проголошення незалежності України мріяла дати серію концертів на історичній батьківщині. Але її мрії так і не здійснилися.

На відміну від багатьох діаспорських виконавців Квітку Цісик таки знають в Україні: її ім'ям називають вулиці, про неї знімають фільми, а головне - її пісні слухають.

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