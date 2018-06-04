Помер відомий радянський актор

Артист встиг зіграти близько ста ролей в кіно, а також багато працював у театрі

4 червня помер Леонід Неведомський - відомий радянський і російський актор театру і кіно. Чоловік помер у Санкт-Петербурзі після боротьби з важкою хворобою. Неведомському було 78 років.

Леонід Неведомський - Аміас Паулет у виставі "Марія Стюарт" (фото: bdt.spb.ru)

Як повідомили представники Великого драматичного театру імені Р. А. Товстоногова, де Неведомський працював протягом кількох десятиліть, актор протягом довгого часу боровся з важким захворюванням. Незважаючи на це, він все одно продовжував працювати як в кіно, так і в театрі.

"Це величезна втрата не тільки для рідних і близьких артиста, але і для всього колективу театру, для глядачів, які любили його і для товаришів по сцені, які відносилися до Леоніда Віталійовича з незмінною теплотою і величезною повагою. Талант артиста прикрашав сцену нашого театру більше п'ятдесяти років", - повідомили представники театру.

В театрі Неведомський виконав понад 40 ролей, знявся більш ніж у ста фільмах. Популярність Неведомському принесла роль Павла Олеванського в драмі "Мачуха", а також роль голови колгоспу в картині "Повернення Будулая". З середини 90-х років актор знімався в серіалах. Серед них "Єсенін", "Убойная сила", "Доярка з Хацапетівки".

Кадр з фільму "Мачуха"

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