Помер знаменитий поет, який прославив Аллу Пугачову

Фото: acebook.com/LUBERTSYRIAMO

Помер поет, завдяки якому прославилися багато зірок російської естради

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про смерть відомого радянського і російського поета і автора пісень Миколи Зінов'єва. Йому було 73 роки. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив співак і композитор Ігор Ніколаєв.

Фото: Микола Зінов'єв (ensemles.ru/zinovev)

"Помер Поет, мій друг і співавтор Микола Зінов'єв. Це був красивий і тонкий чоловік. Хвороба мучила його останні роки, але тепер він летить до своєї мами, а вас я прошу - згадайте його пісні!.. Політ на дельтаплані... Червона Стріла... Світлофор зелений... Листя літнього саду... Самотній бродяга кохання Казанова...", - написав він у публікації.

Фото: Микола Зінов'єв (instagram.com/igor_nikolaev_music)

Також Ніколаєв зазначив, що його пісні, такі як "Паромщик", "Афганський вітер", "Майстер і Маргарита" також були зроблені на слова поета.

"Звичайно, є ще пісні, з якихось причин незаписані або ті, які ще не вийшли. Я тобі обіцяю, Коля, вони вийдуть! Ти почуєш. Всі почують. Царства небесного", - додав співак.

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Композиція "Паромщик", слова якої написав Микола, отримала найбільшу популярність в 1985 році, коли з нею стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року" Алла Пугачова. Поет також відомий за віршами, які лягли в основу популярних пісень на музику Едуарда Артем'єва, Раймонда Паулса, Ігоря Ніколаєва, Ігоря Демарина, Юрія Ерікони, Лори Квінт, Олексія Мажукова, Петре Теодоровича. Ці пісні звучать у виконанні Йосипа Кобзона, Алли Пугачової, Валерія Леонтьєва, Олександра Малініна, Миколи Караченцова, Михайла Боярського, Олександра Михайлова, Лариси Доліної, Лайми Вайкуле, Людмили Гурченко і багатьох інших відомих артистів.

Микола Зінов'єв народився в 1945 році в Москві. Закінчив Літературний інститут імені А. М. Гіркого. Найпершу пісню на вірші Зінов'єва "Політ на дельтаплані" в 1982 році виконав Валерій Леонтьєв, потім були пісні у виконанні Софії Ротару "Червона стріла" і "А музика звучить".

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