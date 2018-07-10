"У свої 43 роки я - бомж": відомий співак втратив квартиру за $100 тис.

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В даний час Шура має намір брати іпотеку, щоб мати дах над головою

Популярний колись російський співак Шура втратив квартиру. Про це сам артист розповів у передачі "Привіт, Андрій".

Шура розповів, що житло він придбав ще у 2003 році за $100 тис. В той час співак боровся з наркотичною залежністю і, піддавшись обману, переписав нерухомість на іншу людину - працівника якоїсь будівельної фірми.

"Якось під час дня народження спускаюся в ларьок за водичкою, там стоять два молодих чоловіка з документами на мою квартиру і кажуть мені, мовляв, вибачте, цю квартиру віддали за борги, і в неї переїжджають нові люди, причому законно... До цих людей я претензій не маю, зате шукаю людину, на яку була записана нерухомість", - пояснив Олександр Медведєв (справжнє ім'я артиста).

Шура в ефірі передачі "Привіт, Андрій"

Він сказав, що за ці роки дуже полюбив свою квартиру, а також подякував новим мешканцям за те, що дозволили йому пожити там ще два місяці.

"Два місяці у мене залишилося на те, щоб придумати, куди поїхати. У свої 43 роки я - бомж", - поскаржився співак, додавши, що збирається брати іпотеку без початкового внеску.

Нагадаємо, що пік популярності Шури припадає на кінець 1990-х років. Він набув популярності за рахунок епатажної манери виконання і зовнішності - особливістю виконавця до недавнього часу була відсутність передніх зубів. Його пісні "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" та інші стали об'єктами численних пародій.

Відео: РБК-Україна

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