Василю Ломаченку русалка підпалила руку (відео)

Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)

Спортсмен не постраждав після трюку

Чемпіону WBA в легкій вазі Василю Ломаченку підпалили руку. Сирітства відео боксер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"LomaFIREchenko" - підписав відео спортсмен.

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 29 Лип 2018 р. о 4:33 PDT

Відео: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На кадрах відображено, як переодягнена в костюм русалки дівчина підпалює руку Василю Ломаченку. В результаті трюку спортсмен не постраждав - фокус пройшов успішно.

Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком.

"Ланч в компанії Василя Ломаченка і Сильвестра" Rocky "Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.

До речі, українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресної ходи УПЦ МП.

"Наймасштабніша хресна хода України до ювілею 1030-річчя хрещення Русі відбудеться в п'ятницю 27 липня в Києві. Разом з Митрополитом Онуфрієм десятки тисяч віруючих молитовно пройдуть від пам'ятника князю Володимиру в Києво-Печерську Лавру. Початок о 13.00. Не пропустіть!" - написав боксер.

У коментарях користувачі негативно поставилися до слів Ломаченко.

"Ем... що? Московські попи з ФСБ влаштовують чергову провокацію проти України, а піарники Ломи допомагають рекламувати цю ху*тінь?" - пишуть вони.

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